В Алматы загорелся сухостой на склоне горы Мохнатка

Фото: ДЧС Алматы

На склоне горы "Мохнатка" загорелся сухостой. Пожарные и лесники пытаются потушить возгорание на площади 100 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

На склоне горы произошло горение валежника и сухостоя. Спасатели уточнили, что угрозы распространения огня нет.

"27 апреля в 20:00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС Алматы и сотрудники Иле-Алатауского ГНПП с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом направлены в Медеуский район, на улицу Керей и Жанибек Хандар, около дома 389. Загорелся склон горы "Мохнатка" со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау. Угрозы распространения нет", - сообщили в ДЧС Алматы.