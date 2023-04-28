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ДЧС Алматы Сегодня, 01:23
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Сегодня, 01:23
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Фото: ДЧС Алматы

В Алматы загорелся сухостой на склоне горы Мохнатка

На склоне горы "Мохнатка" загорелся сухостой. Пожарные и лесники пытаются потушить возгорание на площади 100 квадратных метров,  передаёт BaigeNews.kz.

На склоне горы произошло горение валежника и сухостоя. Спасатели уточнили, что угрозы распространения огня нет.

"27 апреля в 20:00 сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС Алматы и сотрудники Иле-Алатауского ГНПП с пожарными хлопушками, лопатами, шанцевым инструментом направлены в Медеуский район, на улицу Керей и Жанибек Хандар, около дома 389. Загорелся склон горы "Мохнатка" со стороны поселка, по дороге на плато Кок-Жайлау. Угрозы распространения нет", - сообщили в ДЧС Алматы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd)

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Сегодня, 01:23
520
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