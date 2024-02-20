В Алматы задержали сотрудника городского акимата

Сотрудника акимата задержали в Алматы. Его подозревают в неоднократном избиении и преследовании девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

О давлении со стороны мужчины в соцсетях сообщила сама пострадавшая. По её словам, насильственные действия по отношению к ней продолжались около трёх лет. Недавно в Сети появилось видео, где предположительно чиновник, унижает алматинку.

"Герой" ролика, предположительно, главный специалист Управления молодёжной политики Алматы. В акимате он проработал полтора года. После инцидента уволился по собственному желанию, сообщили в администрации мегаполиса.

Омаров подал заявление об увольнении по собственному желанию с 19 февраля. Заявление принято кадровой службой, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 61 Закона РК "О государственной службе" Д. Омаров освобождён от занимаемой должности.

Обстоятельства конфликтного происшествия проверяются правоохранительными органами.

Мужчина задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.