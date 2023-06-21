В Алматы выявили 30 случаев клещевого энцефалита

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Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК за апрель-май 2023 года провел 3 200 исследований на клещевой энцефалит, выявлено 30 случаев инфицирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КСЭК.



Исследования проводятся в лабораториях особо опасных инфекций генетическими и иммуноферментными методами, направленными на выявление РНК и антител/антигенов вируса клещевого энцефалита.



Специалисты отмечают, что пик клещевой активности приходится на апрель-май и август-сентябрь.



Напомним, клещевой энцефалит – это вирусное природно-очаговое острое инфекционное заболевание. Болезнь развивается после присасывания клеща. В организме человека вирус проникает в центральную нервную систему (головной и спинной мозг), где происходит его размножение. Инкубационный период при клещевом энцефалите колеблется от 14 до 30 дней.