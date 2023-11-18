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В Алматы впервые за 11 лет закупили новые троллейбусы

Сегодня, 04:27
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almaty_akimat/ Telegram Сегодня, 04:27
Сегодня, 04:27
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Фото: almaty_akimat/ Telegram

Троллейбусный парк  1 Алматы получил первую партию из ста 12-метровых низкопольных троллейбусов Yutong, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Подвижной состав троллейбусов обновлялся 11 лет назад. Тогда город получил крупную партию китайских Neoplan Youngman. В настоящее время в Алматы поставлено 55 троллейбусов. С 18 ноября планируется задействовать 19 новых троллейбусов на маршрутах:  1,  9,  12,  5,  11,  25,  7,  19,  6. Остальные троллейбусы выпустят на линию по мере прохождения технической подготовки.

В салоне на 90 мест есть система видеонаблюдения, USB-разъёмы для зарядки телефонов и кондиционер. 

"Водители, опробовавшие новую машину, отмечают её повышенную манёвренность, что является большим преимуществом для движения по алматинским улицам. Вся партия новых троллейбусов будет поставлена до конца года",  указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале акимата Алматы.

Ранее акимат Алматы прокомментировал ситуацию с автобусами, которые простаивали на стоянке. Жители недоумевали, почему транспорт не курсирует по улицам города, а вместо этого находится на "кладбище автобусов".

Более трети автобусного парка Казахстана остаётся устаревшей. Одна из главных причин, препятствующих регулярному обновлению парка автотранспортных предприятий, — это недостаток инвестиций.

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