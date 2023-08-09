В акимате Алматы ответили на жалобу депутата по поводу "кладбища автобусов"

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с нерабочими автобусами, находящимися на стоянке, передаёт BaigeNews.kz.

На внеочередной сессии маслихата Алматы депутат, общественник, эколог Тимур Елеусизов поднял вопрос по поводу "кладбища автобусов". Он поинтересовался: почему автобусы, которые могли бы курсировать по городу, простаивают на стоянке?

"На протяжении долгих лет мы поддерживаем акимат по субсидированию пассажирских перевозок, так как они являются убыточными. Но сейчас мы выделяем 600 автобусов и 100 троллейбусов в этом году – часто муссируется вопрос в соцсетях касательно "кладбищ автобусов". Почему так получилось, что 600 автобусов не в рабочем состоянии и находятся на стоянке? Почему не закупаются запчасти и не эксплуатируются дальше эти автобусы?", – спросил он.

Руководитель Управления городской мобильности Сагындык Телибаев ответил, что в настоящее время на стоянке находятся 823 автобуса, из них 651 единиц ранее эксплуатировало ТОО "Green Bus" на основании доверительного управления. По его словам, это автобусы 2010-2013 года выпуска.

"В настоящее время из-за большого износа они восстановлению не подлежат. А оставшиеся 157 автобусов мы передали на баланс Алматинской области. 15 единиц на данном участке стоят 18-метровые ЛиАЗы, которые находятся на ответственном хранении. В настоящее время закупаются запчасти, и в текущем году планируем отремонтировать эти 15 автобусов", – сказал Сагындык Телибаев.