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акимат Алматы Сегодня, 06:15
183
Сегодня, 06:15
183
Фото: акимат Алматы

В Алматы усилят автобусный маршрут до "Медеу"

В Алматы с связи с открытием горнолыжного сезона с 26 ноября будет усилена работа туристического автобусного маршрута №12, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление городской мобильности города.

Теперь на данном маршруте будут курсировать в выходные 20 автобусов и 16 автобусов в будние дни с интервалом в 10 минут. 

Маршрут начинает свою работу с железнодорожного вокзала Алматы-2, проходит по проспекту Абылай хана и Абая до высокогорного катка "Медеу". 

Последний автобус с "Медеу" выезжает ночью в 00:30. 

Сообщалось, что официальное открытие зимнего сезона на высокогорном курорте Шымбулак состоится 26 ноября. Ночные катания на Шымбулаке будут работать три раза в неделю — каждые вторник, четверг и субботу. Всего для отдыхающих на курорте предусмотрены 14 трасс разной сложности протяжённостью 25 километров.

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#автобус #Алматы #Медеу #Шымбулак
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:15
183
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