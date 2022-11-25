Горнолыжный сезон на Шымбулаке официально откроется 26 ноября

Официальное открытие зимнего сезона на высокогорном курорте Шымбулак состоится в эту субботу, 26 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что ночные катания на Шымбулаке будут работать три раза в неделю - каждые вторник, четверг и субботу. Всего для отдыхающих на курорте предусмотрены 14 трасс разной сложности протяженностью 25 километров.

В предстоящем сезоне на Шымбулаке планируется проведение фестиваля Almaty Extreme Games и Happy Hour Camp, а также Гранд-финала Кубка мира сезона-2022/23 по фристайл-могулу и фристайл-акробатике.

На горнолыжном курорте Oi-Qaragai сезон откроется третьего декабря. Для жителей и гостей города будут представлены 20 горнолыжных и санно-баллонных трасс общей протяженностью 22 километра.

Напомним, в рамках первого этапа объединения горных курортов Алматы и Алматинской области на территории горнолыжных центров Шымбулак и Oi-Qaragai действует единый сезонный абонемент. Он даёт владельцу неограниченный доступ к подъёмникам на двух курортах.