В Алматы туберкулёзом больше всего болеют безработные

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В Казахстане отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 24 процента, рассказали эксперты Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Показатели смертности от туберкулеза уменьшились более чем в 1,5 раза. Кроме того снизилась детская заболеваемость на 27 процентов. Этого медики добились благодаря повышению охвата населения профилактическими осмотрами.

“В стране для выявления и диагностики туберкулёза внедрены все диагностические методы обследования в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ. Налажена ПЦР диагностика, которая позволяет определить наличие туберкулёза в течении двух часов на генном уровне и с первого дня назначить лечение”, - подчеркнул директор Национального научного центра фтизиопульмонологии.

По словам специалиста, туберкулёз - это инфекционное заболевание, передающееся через воздух от больного человека во время кашля, чихания, разговора.

“Человек может быть инфицирован, но при этом бактерия туберкулёза может жить в организме много лет и не проявлять себя, так как иммунная система организма препятствует дальнейшему развитию заболевания. Люди заболевают, когда иммунитет не справляется с ростом бактерий”, - сообщил М.Аденов.

Причинами заболевания может стать недостаточное или неполноценное питание, курение, алкоголь или наркотики, тяжелый физический труд, стресс, хронические заболевания.

Специалист добавил, что определить заболевание можно по следующим симптомам: кашель более двух недель, потеря веса, потливость, боли в грудной клетке, кровохарканье (редко), общая слабость и быстрая утомляемость, длительное повышение температуры тела.

“Если даже один или несколько из этих симптомов присутствует на протяжении двух недель, необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию по месту жительства и пройти обследование на туберкулёз. Диагностика включает в себя ПЦР анализ мокроты и другие лабарно-клинические исследования”, - продолжил спикер.

В нашей стране обследование и лечение туберкулёза полностью бесплатно и осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В случае выявления туберкулёза необходимо пройти полный курс лечения и всем контактным лицам по показаниям необходимо пройти курс профилактического лечения

Казахстанцам рекомендовали укреплять иммунную систему, соблюдать здоровый образ жизни, регулярно полноценно питаться, чаще проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку. В случае ухудшения состояния здоровья обращайтесь за медицинской помощью.

В Наурызбайском и Турксибском районах Алматы с прошлого года работают Центры по проведению экспресс-диагностики туберкулёза. О том, как диагностируют и лечат туберкулёз в мегаполисе страны рассказала на брифинге Региональной службы коммуникаций исполняющая обязанности директора центра фтизиопульмонологии города Алматы Казима Кажикенова.

По словам медика, в городе Алматы, как и в республике, уделяется особое внимание вопросам борьбы с туберкулёзом. Наряду с действующими нормативно-правовыми актами, в декабре 2022 года акиматом города Алматы утверждена Дорожная карта по развитию фтизиопульмонологической службы на 2023-2024 годы.

"Несмотря на отрицательное влияние пандемии КВИ в Алматы сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу и основные показатели остаются ниже средне республиканских показателей. За последние пять лет показатель заболеваемости туберкулёзом в городе снизился на 35,1 процента, показатель смертности от туберкулеза - на 25,1 процента", - сообщила Казима Кажикенова.

Также улучшилась эффективность лечения новых случаев на более чем 87 процентов. В прошлом году социальная поддержка оказана 876 больным туберкулёзом. Акимат Алматы оказывает помощь в виде ежемесячных денежных выплат по 35 тысяч тенге больным туберкулёзом. Неправительственная организация оказывает помощь больным в виде проездных билетов, продуктовых пакетов и денежных выплат.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рассказала о ситуации в мегаполисе и действенных способах профилактики.

"Главная цель специфической профилактики туберкулёза – это вакцинация. Вакцинацию проводят новорожденным на четвёртый-седьмой день жизни. Через несколько лет, в целях профилактики туберкулеза, осуществляется ревакцинация здоровым детям семи лет (учащиеся первого класса). Вакцинация БЦЖ снижает риск развития заболевания на 50 процентов. Чем выше охват прививками, тем ниже заболеваемость туберкулёзом", - подчеркнула Асель Калдыкова.

Профилактика туберкулёза путём прививок приводит к уменьшению показателя инфицированности, резкому снижению частоты развития туберкулёзного менингита и смертности, считает эпидемиолог.

Флюорографические обследования взрослого населения также имеет большую эффективность для профилактики туберкулёза. Ежегодное обследование помогает своевременно выявлять больных туберкулёзом людей. Флюорография в системе профилактики туберкулёза позволяет начать лечение на ранних этапах заболевания, что является важным условием его успешности.

"А также есть социальная профилактика туберкулеза, это улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения, оптимизация условий труда, предупреждение профессиональных заболеваний легких, улучшение качества питания, борьба с алкоголизмом, наркоманией, курением и другое"", - продолжила Калыкова.

Представитель санитарно-эпидемиологического ведомства сообщила, что в 2022 году в Алматы выявлено 482 новых случаев туберкулёза, наблюдается снижения количества заболеваемости более чем на 3 процента. Основную заболеваемость туберкулезом в прошлом году определили безработные – 44,2 процента , пенсионеры - 18,3 процента, прочее население -14,1 процента, женщины в послеродовом периоде составили 1,2 процента.