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В Алматы снова обещают ухудшение качества воздуха
По прогнозам "Казгидромета", 16 июля неблагоприятные метеоусловия снова ожидаются только в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Сутки 16 июля, ночью 17 июля метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
В Алматы в воскресенье малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днём 31-33 тепла.
В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее "Казгидромет" дал прогноз по Казахстану на воскресенье.
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