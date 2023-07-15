Дождь, ветер и сильная жара. Каким будет воскресенье в Казахстане

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По прогнозам "Казгидромета", на западе, севере, крайнем востоке и юго-востоке РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе — сильные дожди, ожидаются гроза, град, шквал, а на остальной территории страны погода преимущественно без осдаков. По республике ожидается усиление ветра, на севере ночью — туман, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части Алматинской области и областей Улытау и Жетысу, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юго-востоке Актюбинской области и на юге области Абай ожидается сильная жара 35-38 градусов.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, областей Улытау, Абай, Жетісу, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на западе, востоке Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 16 июля ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Днём на западе, севере области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный ночью западе, севере области 15-20, днём на севере, востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Уральске 16 июля ночью ожидаются сильный дождь, гроза, днём град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

16 июля ночью на западе, севере, днем севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный на большей части области 15-20, днём временами порывы 23-28 метров в секунду.

16 июля днем на севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду.

16 июля на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В области Абай ожидается ветер юго-западный, западный днем на севере, западе, юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днём на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В Семее днём ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части области Улытау ожидается сильная жара 35-36 градусов. В Жезказгане днём ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Днём на западе, юге области град, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов.

16 июля ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на западе области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области области порывы 15-20 метров в секунду.

16 июля в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер западный 17-22, порывы 28 метров в секунду.

16 июля на севере Павлодарской области ожидается гроза, днём град, шквал. Ветер юго-западный на большей части области 15-20, днем на востоке области порывы 23 метров в секунду. В Павлодаре утром и днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днем 15-20 метров в секунду.

В северной половине Актюбинской области ожидается сильный дождь. В северной половине области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на юго-востоке, днём на юге, западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. Днём на юго-востоке области сильная жара 35 градусов. В Актобе гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 16 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем в центре, на севере области 15-20 метров в секунду.

16 июля утром и днём на западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере области 15-20 метров в секунду. В Актау утром и днём ожидаются гроза, град.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.