В Алматы синоптики прогнозируют ухудшение качества воздуха в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 29 октября ожидаются лишь в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в мегаполисе в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям Алматы: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье. В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, дождя, снега, метели и гололёда.