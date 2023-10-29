29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
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В Алматы синоптики прогнозируют ухудшение качества воздуха в воскресенье

Сегодня, 08:18
АВТОР
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pixabay Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: pixabay

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 29 октября ожидаются лишь в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz. 

Синоптики предполагают, что в мегаполисе в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям Алматы: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье. В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, дождя, снега, метели и гололёда.

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