Метель и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дождь, снег, гололёд, низовая метель, ночью на западе, в центре, днём на северо-западе страны — сильные дождь и снег. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны и столице.

29 октября на западе, юге Акмолинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами ожидается гололёд. На западе, юге области ожидается туман. На севере области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе области порывы 15-18 метров в секунду. В Кокшетау временами ожидается гололёд.

Ночью на севере, в центре Карагандинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на западе области ожидаются порывы 18 метров в секунду.

На западе, юге, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15 метров в секунду.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на большей части области 15-20, на западе, севере области порывы 23 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 18 метров в секунду.

В Павлодарской области, в том чсиле и в областном центре, ожидается гололёд.

Днём на западе, севере Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На большей части области туман, гололед. В северной половине области низовая метель. Ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае 29 октября ожидается туман, гололё.

Днём на северо-востоке области Жетысу ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 метров в секунду.

В Астане 29 октября временами ожидается гололёд.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гололёд, низовая метель. Ветер восточный днем на большей части области порывы 15-20 В Петропавловске днём ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду.