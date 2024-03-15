В Алматы продолжаются отмены авиарейсов из-за снегопада
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
FlyArsytan информирует пассажиров о задержке и отмене авиарейсов в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.
"Из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов был перенесен на 15 марта. В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов.
Пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание, а также расселение в гостинице в зависимости от времени задержки рейса.
Представители авиакомпании находятся в аэропорту и оказывают пассажирам всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.
FlyArystan оповещает своих пассажиров рейса по What`s App и адресу электронной почты, указанным при приобретении билета. А также просит указывать в бронировании действующий абонентский номер, электронный адрес и проверять текущий статус рейса в приложении FlyArystan и на FlyArystan.com.
Самое читаемое
- В Казахстане начали производить еще одну марку недорогих автомобилей
- В 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver
- "Сюрприз" в компоте обнаружили пациенты больницы Степногорска
- Токаеву доложили о розыске скрывшихся за рубежом преступников