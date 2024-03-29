В Алматы после ливня с бурей произошло 38 подтоплений

В Алматы после ливня произошло 38 локальных подтоплений дворов частных домов и на отдельных участках четырёх улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Службы гражданской защиты и местных исполнительных органов своевременно устраняют последствия подтоплений.

Сообщалось, что 28 марта около 17:30 в мегаполисе резко потемнело, поднялся ветер, пошёл дождь. Порывистый ветер достигал 18-24 м/с.

"На данный момент обстановка в городе стабильная. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пострадавших нет", – сообщили в МЧС.

Все службы ЧС и коммунальные предприятия города переведены на усиленный режим работы. Силы и средства ДЧС Алматы переведены на усиленный вариант несения службы в состояние повышенной готовности, работает оперативная группа. Открыта горячая линия, увеличено количество операторов службы "112".

Сообщалось, что из-за непогоды произошло отключение электроснабжения в некоторых районах Алматы.