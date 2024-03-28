Шторм оставил без света жителей Алматы

Отключение электроснабжения произошло в некоторых района Алматы из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате сообщили, куда обращаться жителям, если они остались без света.

"В связи с ухудшением погодных условий в городе возможны аварийные отключения электричества, в том числе и на линиях наружного освещения. Аварийные бригады "Алматы Қала Жарық" и "Алатау Жарық Компаниясы" работают в усиленном режиме. Дежурные бригады оперативно реагируют на все обращения и работают над скорейшим устранением неполадок. Информацию по всем отключениям можно получить на официальном сайте АО "АЖК" в разделе Интерактивная карта отключений электроэнергии Алматы", - сказано в сообщении пресс-службы акимата.

Кроме того, работает контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения можно звонить по номерам: 8771-718-24-39, 8771-718-24-56, 390-20-40, 390-20-60 "Алматы Қала Жарық".



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