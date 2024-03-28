Пыльная буря и ливень в Алматы: силы ДЧС переведены в состояние повышенной готовности

Погода резко испортилась в Алматы. Город сначала накрыла пыльная буря, а затем начался сильный дождь, передаёт BaigeNews.kz.

Около 17:30 в мегаполисе резко потемнело, поднялся ветер, пошёл дождь.

"В связи с погодными условиями приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. Силы и средства ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы, в состояние повышенной готовности. Работает оперативная группа", - сообщили в ДЧС Алматы.

По данным Казгидромета, 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 метров в секунду.

Жителей и гостей города спасатели просят воздержаться от похода в горы и соблюдать меры безопасности в мегаполисе.