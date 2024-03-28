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Пыльная буря и ливень в Алматы: силы ДЧС переведены в состояние повышенной готовности

Сегодня, 18:49
АВТОР
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Александр Павский / Kazinform Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
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Фото: Александр Павский / Kazinform

Погода резко испортилась в Алматы. Город сначала накрыла пыльная буря, а затем начался сильный дождь, передаёт BaigeNews.kz.

Около 17:30 в мегаполисе резко потемнело, поднялся ветер, пошёл дождь.

"В связи с погодными условиями приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. Силы и средства ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы, в состояние повышенной готовности. Работает оперативная группа", - сообщили в ДЧС Алматы.

По данным Казгидромета, 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 метров в секунду.

Жителей и гостей города спасатели просят воздержаться от похода в горы и соблюдать меры безопасности в мегаполисе.

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