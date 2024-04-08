В Алматы начнут поэтапное отключение отопления

Аким Алматы Ерболат Досаев провел рабочее совещание, где был рассмотрен вопрос завершения отопительного сезона, а также начала подготовки к предстоящему отопительному сезону 2024–2025 годов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Отключение отопления начнется поэтапно с 15 апреля в следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

Всего в Алматы были подключены к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8836 многоквартирных жилых домов.

По информации руководителя управления энергетики и водоснабжения Талгата Малыбаева, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в городе Алматы среднесуточной температуры наружного воздуха более +8⁰ и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2023–2024 гг.

"На совещании была отмечена важность инвестиционной программы по сокращению износа инфраструктуры. В 2023 году износ теплосетей был сокращен на 1,3% вместо 0,6% запланированных. В текущем году на подготовку к отопительному сезону 2024–2025 гг. выделено 35 млрд тенге, в 2025 году планируется дополнительно выделить 32 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Аким Алматы дал поручение усилить работу в этом направлении при подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также синхронизировать регламенты проведения работ, связанных с ремонтом дорог коммунальными службами, двух подразделений – управления энергетики и водоснабжения и управления городской мобильности.