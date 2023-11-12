В Алматы и Атырау снова ожидается ухудшение качества воздуха
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По прогнозам "Казгидромета", 12 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, а ночью — в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в этих городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям этих городов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, по прогнозам "Казгидромета", 12 ноября на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дождь и снег, усилится ветер, ожидается туман, гололёд.
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