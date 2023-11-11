Дождь, снег и туман: о погоде в Казахстане на воскресенье рассказали синоптики

По прогнозам "Казгидромета", 12 ноября на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, ожидается туман, гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах страны.

12 ноября ночью и утром на большей части Атырауской области и в Атырау ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на большей части Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области и в Конаеве порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду. В Семее ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере области Улытау ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер западный в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. Днём на западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер южный, юго-восточный днем порывы 18 метров в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.