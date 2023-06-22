В Алматы деревья рухнули на автомашины

Фото: скриншот с видео

В Алматы упавшие из-за сильного ветра деревья повредили автомашины и административное здание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"20 июня на линию 112 поступило восемь сообщений о падении деревьев: семь - на автомашины, одно - на административное здание", - сообщили в ДЧС Алматы.

Из-за сильного ветра в Алматы также частично обрушился фасад жилого дома в микрорайоне Нуркент.

По данным КТК, всего в городе упали 32 дерева, 13 из них были старыми. Во дворе одного из жилых домов рухнули сразу шесть деревьев. Повреждены балконы, крыша и фонари.