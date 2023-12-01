В Алматинскую область привлекли более 460 млн долларов иностранных инвестиций

Объём привлечённых иностранных инвестиций в Алматинскую область превысил прошлогодний уровень в три раза. В развитие региона вложено более 460 миллиардов долларов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"С иностранным участием началось строительство третьего табачного завода в Карасайском районе корейской транснациональной компанией KT&G, которая входит в пятёрку крупнейших табачных компаний мира. Кроме того, в индустриальной зоне "Кайрат" завершено возведение первой очереди завода по производству строительных и теплоизоляционных материалов. Инвестор – российская транснациональная компания "Технониколь". Выпуск продукции уже скоро ожидаем", - привёл в качестве примеров наиболее крупные инвестиционные проекты аким области Марат Султангазиев.

Глава региона отметил, за 10 месяцев этого года объём инвестиций в основной капитал области составил 519,2 миллиарда тенге, с ростом на 111 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общенациональный пул инвестиционных проектов Алматинской области состоит из 50 инициатив на сумму 1 124,1 миллиарда тенге с созданием свыше 16 тысяч рабочих мест.