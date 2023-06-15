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yakutia.info Сегодня, 13:53
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Сегодня, 13:53
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Фото: yakutia.info

В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования

В Алматинской области бухгалтер отдела образования Жамбылского района покончила жизнь самоубийством, передает BaigeNews.kz. Женщине было 43 года. Сообщается, что она повесилась.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного статьи 105 части 1 УК РК. "Доведение до самоубийства".  В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз", - сообщили в ДП области.

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Сегодня, 13:53
303
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