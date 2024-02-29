В Алматинской области государству возвращено 20 тысяч га земель
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С начала 2024 года по Алматинской области выявлены 173 тысячи га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
С начала года были направлены исковые заявления в суд по 43 земельным участкам общей площадью 12,4 тысячи. га. Из них судами вынесены решения о признании недействительными типовых договоров аренды земельных участков общей площадью 10,5 тысячи га по 28 земельным участкам.
9,5 тысячи га земель возвращены государству добровольно.
По плану Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК до конца этого года запланирована вернуть 70 тысяч га земли, предоставленных с нарушением земельного законодательства и неиспользуемых земель.
С начала 2024 года на территории области в собственность государства возвращено 20 тысяч га земельных участков.
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