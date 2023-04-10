В алматинских школах установили почти 7 тысяч видеокамер

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Как прошло обследование системы безопасности алматинских школ, рассказали в полиции города. По данным правоохранителей, проверкой охвачены 214 государственных и 100 частных школ мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На сегодняшний день в школах города функционирует шесть тысяч 739 камер видеонаблюдения, большая часть из них интегрирована с центром оперативного управления. Вместе с тем, обследование учебных заведений свидетельствует, что во всех школах города установлены и функционируют тревожные кнопки", — сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Ержан Узабаев.

Кроме того, по его словам, общеобразовательные учреждения оснащены сигнализацией, также в них имеется система громкоговорящей связи, установлены оборудования системы контроля и управления доступом в административные здания учебных заведений.