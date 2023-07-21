В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка

В селе Жаманколь Актюбинской области вводят карантин из-за бешенной лисы, передает Baigenews.kz со ссылкой на постановление, опубликованое на сайте adilet.zan.kz.

"Установить ограничительные мероприятия на территории крестьянского хозяйства "Ер-Темір" села Жаманколь Жарыкского сельского округа Кобдинского района, в связи с положительным результатом сданной вирусологической пробы на бешенство: ИФА, ДПР, Биопробы мозга по итогам бактериологических исследований и в соответствии с актом эпизоотологического обследования руководителя государственного учреждения "Кобдинский районный отдел ветеринарии" от 5 июля", - говорится в публикации.