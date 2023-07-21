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shutterstock Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25
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Фото: shutterstock

В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка

В селе Жаманколь Актюбинской области вводят карантин из-за бешенной лисы, передает Baigenews.kz со ссылкой на постановление, опубликованое на сайте adilet.zan.kz

"Установить ограничительные мероприятия на территории крестьянского хозяйства "Ер-Темір" села Жаманколь Жарыкского сельского округа Кобдинского района, в связи с положительным результатом сданной вирусологической пробы на бешенство: ИФА, ДПР, Биопробы мозга по итогам бактериологических исследований и в соответствии с актом эпизоотологического обследования руководителя государственного учреждения "Кобдинский районный отдел ветеринарии" от 5 июля", - говорится в публикации.

Напомним, 4 июля лиса укусила четырехлетнего мальчика в Актюбинской области. Ребенка экстренно доставили в больницу.

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Сегодня, 13:25
157
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