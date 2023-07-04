Лиса напала на ребёнка в Актюбинской области

Лиса покусала четырёхлетнего ребёнка в Кобдинском районе Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Инцидент произошёл у речки возле посёлка Жарык, где ребёнок отдыхал с отцом и матерью.

Как сообщили в Управлении здравоохранения, укус не был спровоцирован. Ребёнок получил раны на лбу, носу, царапины на висках и ногах.

Состояние малыша удовлетворительное. Раны ему обработали и зашили, сделали прививки от бешенства.