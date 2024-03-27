В Актюбинской области подтоплены ещё пять домов и два двора

В Актюбинской области подтоплены четыре дома и два двора в разъезде 67 в 10 километрах от города Шалкар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Шалкар эвакуировано шесть человек, 32 головы крупного рогатого скота.

Для проведения аварийно-спасательных и инженерных работ по отведению талой воды привлечены 43 человека и две единицы техники.

В Мугалжарском районе Актюбинской области в семи километрах от села Бирлик подтоплен дом в КХ "Алтынай". В город Эмба эвакуированы три работника.

Сообщалось, что в Актюбинской области сложная паводковая обстановка. В селе Шубаркудук подтоплены пять частных жилых домов, 34 дворовые территории.

В селе Шубаркудык Темирского района затоплено пять домов, семь улиц и 34 двора. В Актюбинской области создана комиссия по определению размера материального ущерба, нанесённого паводком.

По последним данным МЧС РК, в селе Шубаркудук задействовано свыше 150 человек и 30 единиц техники. В настоящее время производится откачка воды на отдельных участках частных подворьев. Для оказания помощи в район направлены военнослужащие войнской части 20982 МЧС РК. Организовано круглосуточное дежурство.