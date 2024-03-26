Ущерб от паводков подсчитывают в Актюбинской области
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В Темирском районе Актюбинской области создана комиссия по определению размера материального ущерба, нанесённого паводком, передаёт BaigeNews.kz.
Аким Асхат Шахаров отправился в село Шубаркудык, где затоплены дома. Вместе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Ерланом Нурпеисовым и начальником ДЧС области Нургали Жунусовым глава региона изучил ситуацию на месте.
Уровень талой воды в селе спал, но идёт дождь. По данным областного противопаводкового штаба, затоплено пять домов, семь улиц и 34 двора.
На помощь сельчанам направлены более 200 человек, в том числе военнослужащие и 34 единицы техники. Ведётся работа по перекачке воды и перекрытию движения потока воды.
Также для оказания помощи приехали 52 сотрудника Мангистауского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Поставлено пять единиц техники и восемь мотопомп.
Глава региона на встрече с местными жителями сообщил, что начала работу специальная комиссия, и даже если чрезвычайное положение не будет объявлено, жителям, чьи дома пострадали, будет оказана всесторонняя помощь.
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