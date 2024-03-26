Паводки: самая сложная обстановка в Актюбинской и Костанайской областях

Паводковая обстановка осложнилась в регионах Казахстана. В Актюбинскую и Костанайскую области направлены дополнительные силы и средства спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В результате резкого потепления и обильного таяния снега в регионах осложнилась паводковая обстановка. Наиболее сложная ситуация в Актюбинской и Костанайской областях. В МЧС и регионах развёрнута работа оперативных штабов. Открыт телефон горячий линии. Организовано дежурство представителей акиматов и ДЧС в 11 регионах. Продолжаются работы по проведению мониторинга водоёмов и паводковой обстановки", - сообщили в МЧС.

Для борьбы с талыми водами в Актюбинскую и Костанайскую области направлены дополнительные силы и средства из Мангистауской и Кызылординской областей, а также воинских частей МЧС 52859, 20982 - порядка 220 человек личного состава и более 25 единиц техники.

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 1,5 тысячи человек, более 500 единиц техники, порядка 200 водооткачивающих и плавательных средств.

Силами МЧС и акиматов откачано свыше 320 тысяч кубометров воды, проведена укладка более семи тысяч мешкотар с инертными материалами. На наиболее опасных участках проводятся укрепительные работы.

"В селе Шубаркудук Актюбинской области продолжается откачка воды из подтопленных пяти частных жилых домов, 34 дворовых территорий. В целом по области откачано более 51 тысячи кубометров талых вод, уложено более 7,9 тысячи мешкотар с инертными материалами. Вывезено 543 тысячи кубометров снега", - уточнили в ведомстве.

В Костанае, Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области также проводятся работы по откачке талых вод.

В Аркалыке подтопило 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов.

"Благодаря бесперебойной откачке силами ДЧС и МИО вода полностью отведена с жилых домов Аркалыка. Всего откачано 6 848 кубометров воды. Угрозы подтопления населённым пунктам нет. На данный момент обстановка стабильная", - сообщили в МЧС.

Продолжаются противопаводковые мероприятия.