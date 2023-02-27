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В Актюбинской области начнут строительство третьей нитки газопровода Бухара – Урал
Аким региона Ералы Тугжанов сообщил о строительстве третьей нитки газопровода Бухара – Урал, передаёт BaigeNews.kz.
Во время обсуждения жители Каргалинского района смогли задать акиму вопросы о строительстве и ремонте дорог, а также поинтересоваться ситуацией с газоснабжением.
"Для нашей области в настоящее время актуальна проблема обеспечения газом. Сырья достаточно, однако существующие сети не могут обеспечить транспортировку того объема, в котором нуждается регион. Сейчас они перегружены. Решение одно - строительство третьей нитки магистрального газопровода "Бухара-Урал". Это очень большой проект, протяженность составит 162 км, общая стоимость - порядка 43 млрд тенге. В этом году мы приступим к строительству. Без этого мы не сможем снять с повестки дня вопрос газификации сел области", - проинформировал Ералы Тугжанов.
Было отмечено, что в текущем году по области планируется газифицировать 12 сел. В Каргалинском районе будет продолжено начатое ранее строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода с. Алимбет общей протяженностью 57,7 км.
Кроме того, в этом году в районе будет выполнен большой объем работ по ремонту внутрипоселковых дорог, также будет отремонтирована подъездная дорога к селу Кос-Истек, стартует реконструкция автомобильной дороги областного значения "Дон - Бадамша - Актобе – Орск".
Аким области Ералы Тугжанов разъяснил пути и сроки решения всех проблемных вопросов, волнующих население района, а по итогам встречи поставил перед руководством района конкретные задачи по обеспечению дальнейшего социально-экономического развития, реализации государственных программ.
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