В актюбинских детсадах будут учить играть в теннис

Воспитанников детских садов Актюбинской области начали учить играть в настольный теннис, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.



"Обучать детей будут с 5-6 лет. Проект внедрили в 20 детских садах, в числе которых детсады "Әуесқой бала" в Курашасае, в жилом массиве Канагат, а также в Алгинском, Байганинском, Темирском, Уилском, Шалкарском и ряде других районах. На первоначальном этапе проект охватит более 500 детей. До конца года настольному теннису уже будут обучать не менее 1 500 детей дошкольного возраста", — рассказал руководитель областного управления физкультуры и спорта Евгений Гончаров.

По его словам, занятия тренируют внимательность, ловкость, скорость реакции, умение работать в команде.

Обучение проводится по адаптированной программе, разработанной Центром настольного тениса "Актобе".



По данным акимата, в Актюбинской области настольными теннисом занимаются в 12 районных центрах на базе местных ОДЮСШ, профессионально занимаются более 1000 детей.