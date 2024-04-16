В Кызылординской области стартовала неделя "Киелі мекен"

Неделя "Киелі мекен" Республиканской экоакции "Таза Қазақстан" началась с очистки и благоустройства памятника Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.

Студенты Жетысуского университета им. И. Жансугурова приступили к весенней экологической инициативе, которая проходит по всей стране, прочитав стихи поэта, занявшего свое место в казахской поэзии. Сначала обучающиеся, прочитавшие известную многим песню писателя, продолжили благотворное мероприятие уборкой территории, на которой стоит памятник.

Сквер, где стоит памятник поэту, был выбран не зря. Ведь в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Жансугурова, поэта, драматурга, прозаика, фельетониста, сатирика, журналиста и переводчика. Об этом сообщил член правления некоммерческого акционерного общества "Жетысуский университет имени И. Жансугурова" – проректор по делам молодежи Болат Сериев.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает необходимость сохранения туманной природы в каждом регионе страны. В связи с этим он поручил подготовить программные документы и провести системную работу. Тем самым пробудив в подрастающем поколении патриотический дух, он подчеркнул, что необходимо развивать патриотические чувства", – разъяснил он суть вопроса.

Задача, поставленная главой государства, состоит в том, чтобы сами убирать города и села, дворы и сады, улицы и подъезды. Поэтому общественность Жетысу держит чистоту природы на переднем крае.

В субботнике приняли участие активисты антиядерного движения, инвалиды и ветераны ОО "Семипалатинского полигона" и ОО "Союз пострадавших в Чернобыльской аварии области Жетісу".

Именно здесь год назад был установлен памятник всех жертв Семея и Чернобыля.

"15 сентября прошлого года при поддержке областного акимата был открыт памятник. В области много граждан пострадавших в результате аварии "Семипалатинск", "Чернобыль". Ветераны вносят свой вклад в сегодняшнее благотворительное дело и показывают молодому поколению основы патриотического воспитания. Экологическая акция "Таза Қазақстан", проходящая по республике под названием "Киелі мекен", имеет большое значение. Со своей стороны, каждый памятник относится к категории священных мест. Поэтому ветераны Семея, Чернобля активно участвуют в акции и проводят уборку. Такое же мероприятие проходит во всех районах области, в нем принимают участие и районные ветераны", - сказал руководитель областного общества ветеранов и инвалидов Мустафа Кусаинов..

Стоит отметить, что ветераны регулярно участвовали в таких акциях и всегда были вместе с экологической чистотой. Территория памятника полностью очищена от мусора, а внешний вид объекта, придающего городу очарование, радует жителей.