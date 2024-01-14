В Актобе внедорожник заехал в подземный пешеходный переход

Во время мониторинга социальных сетей полицейские Актобе обратили внимание на видео, где днедорожник заехал прямо в подземный пешеходный переход на улице Берсиева, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские разыскали водителя автомобиля Toyota Land Cruyser Prado.

"Водителя автомашины установили и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по части 7 статьи 590, 620 КоАП", — рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.