  • 14 Января, 16:10
  • BAIGENEWS

В Актобе внедорожник заехал в подземный пешеходный переход

Сегодня, 14:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
129
Фото: скриншот с видео

Во время мониторинга социальных сетей полицейские Актобе обратили внимание на видео, где днедорожник заехал прямо в подземный пешеходный переход на улице Берсиева, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские разыскали водителя автомобиля Toyota Land Cruyser Prado.

"Водителя автомашины установили и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по части 7 статьи 590, 620 КоАП", — рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Polisia AKTOBE (@polisia_aqtobe)

Самое читаемое

Наверх