В Актобе внедорожник заехал в подземный пешеходный переход
Сегодня, 14:57
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Сегодня, 14:57Сегодня, 14:57
129Фото: скриншот с видео
Во время мониторинга социальных сетей полицейские Актобе обратили внимание на видео, где днедорожник заехал прямо в подземный пешеходный переход на улице Берсиева, передаёт BaigeNews.kz.
Полицейские разыскали водителя автомобиля Toyota Land Cruyser Prado.
"Водителя автомашины установили и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по части 7 статьи 590, 620 КоАП", — рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.
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