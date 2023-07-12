В Актобе судят бывшего акима области

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Экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев предстал перед судом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Его задержали в феврале в Астане. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. В частности, согласно материалам дела, Имантаев, будучи руководителем СПК "Актобе", незаконно и по заниженной стоимости продал предпринимателям землю, которая принадлежала корпорации. Ущерб оценивается в 200 миллионов тенге. Подсудимый вину не признаёт.

У Имантаева сразу два адвоката. Защищает его интересы и супруга. Юристы подали сразу несколько ходатайств. Они просят отправить дело на дополнительное расследование, а самого Имантаева — под домашний арест. Оказывается, будучи в СИЗО, он перенёс операцию на сердце. Но прокурор заверил суд, что в изоляторе оказывается вся необходимая медпомощь

"Считаю, меру пресечения в отношении Имантаева нужно оставить прежней, так как, находясь на свободе, в целях уклонения от уголовной ответственности он может воспрепятствовать расследованию дела в суде", — заявил государственный обвинитель Азамат Бакытжанов.

Пока неясно, будет ли удовлетворено ходатайство защиты Имантаева. Если прокурор предоставит все необходимые документы медиков о том, что подсудимый может оставаться в СИЗО, меру пресечения Имантаеву могут оставить без изменения.

Ермек Имантаев с поста акима Актюбинской области ушёл в 2004 году с большим скандалом. Известные общественники и предприниматели тогда требовали его отставки, уверяя, что он создаёт невыносимые условия для бизнеса. После недолгого противостояния Имантаев всё же решил оставить свой пост. Вновь в регион он вернулся четыре года назад и возглавил актюбинскую социально-предпринимательскую корпорацию.