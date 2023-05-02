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В Актобе растут цены на продукты питания
По официальной версии областного департамента статистики, в Актобе в цене заметно выросли капуста белокочанная и лук репчатый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
На 4,3% подешевела гречневая крупа.
Мониторинг редакции показал, что стоимость картофеля повысилась со 187 до 199 тенге за килограмм в супермаркетах. В магазинах у дома "второй хлеб" реализуют от 170 тенге за кило.
Подорожали лук и капуста. Идут поставки уже нового урожая. Лук реализуют от 323 тенге за кило, а капусту – от 282 тенге/кг. В магазинах у дома капусту продают по 275 тенге за кило.
Есть продукция из стабилизационного фонда. Капусту предлагают по 80 тенге/кг, а лук – по 135 тенге за кило. Но качество заметно ниже, хотя выбрать можно.
Морковь предлагают от 94 тенге за килограмм продукции местного производителя до 204 тенге за килограмм корнеплода из России. В магазинах у дома морковь продают по 300 тенге за килограмм. Свеклу в супермаркетах продают от 228 тенге за килограмм.
Дорожают куриные яйца. Еще неделю назад продукт, кстати, производства Оренбургской области (Российская Федерация), что граничит с Актюбинским регионом, стоил 391 тенге за десяток (I категория). Продукция местного производителя предлагается в супермаркетах по 476 тенге за десяток.
Гречка стала дешевле. Если неделей ранее крупу предлагали от 375 до 500 тенге за килограмм, то в последнюю семидневку апреля ценовая планка нижнего предела снизилась до 340 тенге за кило.
Рис, как и неделей ранее, можно приобрести в сетях ретейла от 496 тенге за килограмм. Максимальная цена в торговых точках находится на уровне 630 тенге за килограмм.
Пока остается стабильной цена на муку пшеничную первого сорта и хлеб, выпекаемый из нее. Муку предлагают от 210 тенге за кило в супермаркетах. Хлеб (буханка массой 550 граммов) стоит 87-100 тенге в зависимости от производителя и точки продаж. Цена на развесные рожки стартует от 265 тенге за килограмм.
Пока не изменились цены на мясо. Говядина – от 2400 тенге за килограмм, свинина – от 1450 тенге за кило, конина – от 3500 тенге за килограмм. Бройлерные куры костанайского производства – от 1250 тенге за килограмм, окорочка из США – от 924 тенге за килограмм.
Молочка в Актобе в целом не подорожала, но местный производитель сделал "ход конем", представив на прилавках новый вид продукции – те же самые молоко и кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке "финпак", но с добавлением биойода. Цена продукта взлетела с 300 тенге до 385 тенге за литр молока в фирменных киосках молочной компании. Кефир подорожал с 330 до 415 тенге за литр. В супермаркетах продукция подорожала до 407/440 тенге соответственно. По сведениям профильного ведомства, в Актобе за минувшие семь дней осталась прежней цена на масло сливочное несоленое 72,5% жирности – 3114 тенге за килограмм.
Огурцы и помидоры местных теплиц реализуют в супермаркетах по 499 и 799 тенге за килограмм соответственно.
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