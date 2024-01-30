В Актобе построят новый аэропорт

Аэропорт Актобе перенесут за город. Он будет находиться в 20 км от города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

В областном центре прошли общественные слушания о переносе аэропорта. Как объяснили специалисты, при сегодняшнем расположении кроме опасности падения самолета над городом, есть еще экологическое и шумовое загрязнение. Поэтому аэропорт будут выносить из черты города.

"Мы изучили все площадки, которые можно было предусмотреть, по всем направлениям. Были рассмотрены 11 вариантов размещения, учитывались многие критерии, включая природно–климатические, социально–экономические, военные и другие", – рассказала Любовь Нысанбаева, руководитель компании "Урбостиль".

На слушаниях объяснили, что одна площадка не подошла из-за военного объекта на территории. Другая – из–за отдаленности от города на 50 км.

"В итоге нашли площадку "Нурбулак 1", которая удовлетворила все требования. Для экономики Казахстана этот аэропорт будет иметь огромное значение. Он будет в 3–4 раза больше сегодняшнего аэропорта, взлетная полоса будет 4 тысячи 200 метров, она практически все суда сможет принимать. Он стоит на возрождаемом Великом Шелковом пути. Через Актобе проходит дорога Западная Европа – Западный Китай, то есть там будет полноценный мультимодальный коридор, который соединяет Азию и Европу. Поэтому к новому аэропорту отношение должно быть трепетное и серьезное", - говорит Любовь Нысанбаева.

Строить аэропорт начнут в 2025 году, а закончить его планируют в 2028 году. Общая территория 660 га, цементно–бетонная взлётно–посадочная полоса будет в длину 4200 метров. Пассажирский терминал нового аэропорта по проекту будет иметь пять рукавов. Получены все технические условия по воде, канализации.

Первоначальное решение о переносе аэропорта Актобе за город было принято после того, как правительство утвердило новый генплан развития города в 2016 году. Согласно ему, территория объекта должна была попасть под застройку.