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В Актобе открыли мост через реку Илек

Сегодня, 20:13
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акимат Актюбинской области Сегодня, 20:13
Сегодня, 20:13
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Фото: акимат Актюбинской области

В Актобе открылся мост через реку Илек на автодороге "Южный обход", передаёт BaigeNews.kz.

Путепровод был закрыт на капитальный ремонт 17 июля. Аким области Ералы Тугжанов осмотрел проведённые работы. 

В максимально короткий срок на мосту проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устранение дефектов на деформационных швах, работы по гидроизоляции и устройству защитного слоя, укладке асфальтобетонного покрытия. 

Гарантия на строительные работы и материалы генерального подрядчика ТОО "Казкомсервис" составляет более пяти лет. 

Отметим, в 2022 году по поручению главы региона на мосту, состояние дорожного полотна которого вызывало нарекания населения, был проведён текущий ремонт. Аким области тогда подчеркнул, что ямочный ремонт — это лишь временное решение, поручив летом 2023 года провести капитальный ремонт.

 

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