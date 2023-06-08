В Актобе не работают фонтаны, на реконструкцию которых выделили 245 млн тенге

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Этим летом жителей Актобе испытывает не только жаркая погода, но и местные чиновники. В жару, а в последние дни столбики термометров показывают выше 38 градусов, в городе не работает ни один из 22 фонтанов. А ведь в прошлом году на реконструкцию некоторых из них акимат выделил 245 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

Не запустили фонтаны, как выяснилось, по нескольким причинам. Во-первых, в прошлом году подрядная организация из Тараза "Шалкар-Бастау" выиграла конкурс на реконструкцию восьми фонтанов на 245 миллионов тенге. Но, в итоге, работы не выполнила, сославшись на погодные условия. Но в акимате Актобе заявили, что у компании просто не хватило специалистов.

"На сегодняшний день отделом ЖКХ подан иск в суд о признании недобросовестным (подрядчика — прим. Авт.). По остальным 14 фонтанам нам были выделены бюджетные средства на содержание, сейчас ведутся конкурсные процедуры", — рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ Серик Даулетов.

Когда закончится судебный процесс, акимат будет искать нового подрядчика. На конкурсные процедуры понадобится ещё время. Остальные 14 фонтанов планируют запустить уже в июне. На их содержание акимат планирует выделить 25 миллионов тенге.