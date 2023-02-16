В Актобе не могут уволить водителей автобусов, которые отказались работать

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В Актобе два дня подряд десятки водителей автобусного парка отказываются работать. Вместо них пришлось экстренно привлекать других перевозчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"За срыв правил перевозок ТОО "Автопарк" получило от нас уведомление, а также составлен акт за срыв маршрутов. На 11 маршрутах был срыв. В связи с этим применяются штрафные санкции со стороны правоохранительных органов", - сказал и. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Актобе Жомарт Бахыткельды.

Водителей автопарка возмутило, что им урезали премии и бонусы. Об этом они узнали, когда получили зарплату. Не дожидаясь конца рабочего дня, водители в самый час пик отправились на базу выяснять, что произошло. А горожане в это время мёрзли на остановках, не понимая, почему автобусы проезжают мимо. В итоге чиновникам пришлось закрывать проблемные линии силами трёх других перевозчиков.

В самом ТОО "Автопарк" не могут договориться с подчинёнными. Уволить, говорят, тоже не могут. В компании и без того острый дефицит водителей.

"Вечером проводили с ними переговоры. Сегодня частично маршруты вышли – 50%. Но центральные так и не вышли. По 15-му маршруту вышло только два автобуса, по 24-му – один. 21-й, 22-й, 26-й от нас не вышли. Но организатор перевозок – акимат города – заменил их автобусами других перевозчиков. Временно", - сказал представитель ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов.