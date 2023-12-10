В Актау снова дефицит автогаза

Автовладельцы в Мангыстауской области снова сообщают о длинных очередях за топливом на газозаправочных станциях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В Актау на АГЗС, как говорят водители, есть дефицит газа. На некоторых заправках голубое топливо есть, но за ним тянутся большие очереди.

"Ещё вчера в городе с обеда я простоял в очереди на АГЗС. В итоге сказали, что газ закончился. Что же теперь, вновь придётся пересаживаться на бензин", – говорит водитель Ерлан.

От автовладельцев продолжают поступать многочисленные жалобы. Многим приходится ехать в пригород, где они также сталкиваются с очередями.

В управлении энергетики и ЖКХ еще днем обещали прокомментировать ситуацию, но ответа пока не поступило.

Напомним, ранее сообщалось, что водители жаловались на очереди за газом на автозаправках Актау в ноябре.

Позже чиновники сообщили, что отгрузку газа на заправки в Мангистау увеличили с 1 декабря.

Согласно данным МВД, в Мангыстауской области газифицировано более 80% автотранспортных средств, находящихся в частном владении. По неофициальным данным – более 95%. В связи с этим регион является одним из самых крупных потребителей сжиженного газа в Казахстане.