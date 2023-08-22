  • 22 Августа, 21:27
  • BAIGENEWS

В Актау появится консульский отдел посольства России

Сегодня, 21:23
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акимат Мангистауской области Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: акимат Мангистауской области

В Актау планируют открыть консульский отдел посольства России в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Этот вопрос обсуждался на встрече акима региона Нурлана Ногаева с послом РФ в РК Алексеем Бородавкиным. 

Подробности в пресс-релизе не приводятся. 

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2023 года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Россией составил 103,1 миллиона долларов, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт увеличился на 45,9%, а импорт – на 3,7%.

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