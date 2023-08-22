В Актау появится консульский отдел посольства России
Сегодня, 21:23
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Сегодня, 21:23Сегодня, 21:23
76Фото: акимат Мангистауской области
В Актау планируют открыть консульский отдел посольства России в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.
Этот вопрос обсуждался на встрече акима региона Нурлана Ногаева с послом РФ в РК Алексеем Бородавкиным.
Подробности в пресс-релизе не приводятся.
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2023 года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Россией составил 103,1 миллиона долларов, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт увеличился на 45,9%, а импорт – на 3,7%.
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