В Актау появится консульский отдел посольства России

В Актау планируют открыть консульский отдел посольства России в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Этот вопрос обсуждался на встрече акима региона Нурлана Ногаева с послом РФ в РК Алексеем Бородавкиным.

Подробности в пресс-релизе не приводятся.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2023 года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Россией составил 103,1 миллиона долларов, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт увеличился на 45,9%, а импорт – на 3,7%.