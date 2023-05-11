В Актау обрушился козырёк жилого дома - есть погибший

Несчастный случай произошел во время ремонта жилого дома в Актау, передаёт BaigeNews.kz. Козырёк здания обрушился на двух человек, один из них погиб на месте.

"11 мая текушего года, в 11 часов 06 минут, в управление кризисных ситуаций ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в городе Актау в 9 микрорайоне, в доме №4 произошло обрушение козырька, пострадали люди. По прибытию на место происшествия было обнаружено, что в ходе ремонтных работ пострадали двое человек. Один из них скончался на месте, другой доставлен в многопрофильную областную больницу", - сообщили в ДЧС региона.

На месте происшествия работали четыре спасателя и одна техника, отметили в ведомстве.