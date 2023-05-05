В Акмолинской области осудили юриста казино, давшего взятку прокурору

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Бурабайский районный суд вынес приговор юристу казино, который предлагал взятку сотруднику прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"2 мая 2023 года приговором Бурабайского районного суда осуждён за дачу взятки в значительном размере юрист казино и приговорён к штрафу в двадцатикратном размере, что составляет 184,5 миллиона тенге. Его признали виновным в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тысяч долларов США за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино", - говорится в сообщении.

Осуждённый лишён пожизненного права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, сотрудники департаментов Антикоррупционной службы по Акмолинской области и внутренних расследований генеральной прокуратуры задержали представителя казино Cash Ville при попытке передачи взятки сотруднику прокуратуры в Акмолинской области.