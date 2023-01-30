Юриста казино задержали за взятку прокурору в Акмолинской области

Cотрудники департаментов Антикоррупционной службы по Акмолинской области и внутренних расследований Генеральной прокуратуры пресекли преступную деятельность юриста казино Cash Ville. Представитель казино предложил взятку сотруднику прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате проведённой оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в размере 20 тысяч долларов сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную деятельность. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса", - сообщили в Генпрокуратуре.

28 января следственным судом Кокшетау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.