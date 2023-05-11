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Сегодня, 20:18
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474Фото: pixabay.com
В Акмолинской и Жетысуской областях назначили глав департаментов экономических расследований
Ещё в двух областях Казахстана сменились руководители департаментов экономических расследований, передаёт BaigeNews.kz.
Приказом председателя Агентства по финмониторингу на должность главы ДЭР в области Жетысу назначен Еркин Тюмелиев. Ранее он руководил департаментом в Карагандинской области.
Аналогичную должность в ДЭР Акмолинской области занял Дастан Букешев. Прежде он был заместителем руководителя Оперативного департамента АФМ РК.
В АФМ также сообщили о том, кто возглавил департаменты экономических расследований в Карагандинской и Туркестанской областях.
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