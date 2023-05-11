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Сменился глава ДЭР в Туркестанской области Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43
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Сменился глава ДЭР в Туркестанской области

На должность руководителя департамента экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерболат Балгабаев, передаёт BaigeNews.kz.

Его кандидатура согласована с администарцией президента.

Ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу. 

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Сегодня, 18:43
157
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