В Air Astana сделали заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе
Сегодня, 20:13
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Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
189Фото: t.me/PR_AirAstana
В авиакомпании Air Astana сделали заявление из-за осложнившейся ситуации в Нагорном Карабахе, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с нестабильной обстановкой в Нагорном Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облёт данной территории. Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полёта", - сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Ранее в министерствах обороны Азербайджана и Армении высказали свои позиции в конфликте.
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