В Air Astana сделали заявление в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе

В авиакомпании Air Astana сделали заявление из-за осложнившейся ситуации в Нагорном Карабахе, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с нестабильной обстановкой в Нагорном Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облёт данной территории. Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полёта", - сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.