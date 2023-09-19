Ситуация в Нагорном Карабахе: что говорят военные в Армении и Азербайджане

СМИ сообщают о массированном артобстреле в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны Азербайджана, в регионе проводят "антитеррористические мероприятия". Минобороны Армении уверяет, что обстановка на месте стабильная, передаёт BaigeNews.kz.

"Продолжаются локальные антитеррористические мероприятия Вооружённых сил Азербайджанской Республики в Карабахском регионе Азербайджана. С применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура. Учитывая размещение формированиями вооружённых сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, призываем гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооружённых сил Армении", - сказано в официальном сообщении Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что разослали информацию армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством SMS. Население также предупреждают с помощью громкоговорителей и листовок.

"Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права. Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания. В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приёмные пункты", - сообщили в министерстве.

В Армении заявили, что "распространённое министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 02:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности".