В аэропорту Астаны с 1 октября подорожает парковка

С 1 октября 2023 года в международном аэропорту Астаны планируется изменение суточной стоимости парковки, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, при оставлении автотранспорта в зоне P4-P6 парковка будет стоить 2000 тенге за вторые и третьи сутки, последующие сутки — по 3000 тенге.

Далее, в зоне P1-P3 за вторые и третьи сутки по 3000 тенге и на последующие каждые сутки — по 4000 тенге.

А также в здании крытого паркинга "за каждые последующие сутки" в весенне-летний период — 3000 тенге, в осенне-зимний период 4000 тенге.

"Причиной роста суточных тарифов на парковке является загруженность, некоторые водители оставляют свои автомобили на срок от 7 до 40 дней. Это в свою очередь причиняет неудобства другим пассажирам и водителям с поиском свободных парковочных мест. Оставление автомобилей пассажиров на стоянке на длительный срок также препятствует уборке снега в зимний период", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что парковка аэропорта предназначена для кратковременного оставления транспорта. В случае длительного путешествия, пассажиров просят оставлять машины на бесплатной парковке аэропорта.