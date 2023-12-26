В аэропорту Астаны объяснили эвакуацию пассажиров

В аэропорту Астаны назвали причнину, по которой эвакуировали пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в 10:50 часов по времени Астаны в терминале внутренних вылетов сработал датчик автоматизированной пожарной сигнализации в транзитной гостинице в помещении комнаты отдыха. Причиной послужила некорректная работа пожарного датчика.

Также в воздушной гавани отметили, что, согласно алгоритму работы СПАСОП, до выяснения причин, по которой сработала пожарная сигнализация, систему оповещения отключать нельзя.

"После выяснения отсутствия угрозы был произведен сброс системы оповещения, активированный датчик произвели замену, в данный момент система работает в штатном режиме. Подтверждаем отсутствие задымленности и возгорания, СПАСОП приступил к проверке всех пожарных датчиков во избежание подобных случаев. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в столичном аэропорту.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы из-за возгорания в аэропорту Астаны объявили тревогу и эвакуировали пассажиров.